– Uroa over utviklinga

Helse Møre og Romsdal hadde i februar eit underskot i høve budsjettet på 2,5 millionar kroner. Det er særleg løns- og varekostnader som fører til underskotet. Administrerande direktør Espen Remme skriv i saksdokumenta til styret at han er uroa over utviklinga i drifta. – Mange av tiltaka i budsjettet er retta inn mot reduksjon av variable lønskostnader og timar. Tala for februar viser at ein ikkje har lukkast, skriv han.