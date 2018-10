– Unødvendig å stoppe godstrafikken

– Nedlegginga av godstransporten på Raumabana kunne ha vore unngått. Det seier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik. Usikkerheita kring stadig nye rundar med raudt farenivå ved Mannen gjer at selskapet Green Cargo legg ned aktiviteten sin på bana frå desember. – Faren for ulukker aukar når godstransporten blir flytta over på vegen i staden for på bane, seier Slotsvik. Ho vil ha politimeisteren på bana for å finne løysingar for togtrafikken når farenivået ved Veslemannen er raudt.