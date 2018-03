– Unngå dei brattaste rutene

Det har gått to snøskred med personar involverte i Ørsta kommune dei siste dagane. To skiløparar kom seg velberga ut av eit rasområde ved Kårdalstindane tysdag ettermiddag. Jan Peder Hoggen, leiar for nasjonale skredgrupper i Røde Kors, seier skredfaren er størst når sola har stått på ei stund. Han åtvarar turgåarar mot å gå dei brattaste rutene i dagane som kjem.