– Umulig å ha full oversikt

– Det er helt umulig å si noe konkret om hvilke økonomiske konsekvenser korona-pandemien vil få for Ålesund kommune. Det sa kommunedirektør Astrid Eidsvik under møtet i formannskapet i dag. Eidsvik sa at skatteinntektene trolig vil bli kraftig redusert, noen utgifter har økt, mens andre har gått ned. Det er varslet mer penger til kommunene, men situasjonen er uoversiktelig, sa Eidsvik.