– Ulovleg å seie ja til Skanska

– Pristilbodet frå Skanska for bygging av det nye sjukehuset på Hjelset låg så høgt at det hadde vore ulovleg å seie ja til det, sa eigardirektør Nils KVernmo i Helse Midt-Noreg under styremøtet i dag.

Kvernmo viste til reglane om offentlege innkjøp.

Styret i Helse Midt-Noreg tek i dag stilling til om rammene og låneopptak til det nye sjukehuset skal aukast.

Under møtet blei det lagt fram analysar som viser at Helse Møre og Romsdal har råd til å utvide kostnadsramma til 5,7 milliardar kroner.