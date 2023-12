– Ulikt syn på kva sikkerheit er

Tilsetterepresentant Lindy Jarosch-von Schweder i styret i Helse Midt-Norge meiner det rette vil vere å utsette innføringa av Helseplattforma i Møre og Romsdal og legg fram eit alternativt forslag til vedtak der ho ber administrasjonen komme tilbake med nytt innføringsløp som er bredt forankra hos alle partar. – Styreleiar, du seier vi skal kommunisere sikkerheit og ikkje noko anna. Men i denne saka her har vi kanskje ulike syn på kva sikkerheit er. Ho legg til at dei i Helse Møre og Romsdal har vedtatt å utsette innføring fordi det vil vere betre for pasientsikkerheita. – Det handlar ikkje om motstand, men er reelle og saklege grunnar til bekymring. Ho meiner også at det å innføre eit system som gjer dei tilsette mindre effektivt, også har ein kostnad. – Det må trekkast frå det totalbeløpet de har rekna ut det vil koste å utsette.