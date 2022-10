– Uheldig om sjukehuset ikkje får lånet

Planlegginga av milliardutbygginga av Ålesund sjukehus kan stoppe i april om regjeringa sitt nei til lån blir vedteke når Stortinget skal behandle statsbudsjettet.

Manglande lånegarantiar vil også skape problem for planane om PET-skanner og tilpassing av tilkomsten til sjukehuset med kollektivplanane i Bypakke Ålesund. Bakgrunnen er at desse prosjekta er planlagt gjennomført i nær tilknytning til milliardutbygginga.

Leiar i prosjektstyret, økonomidirektør Heidi Nilsen, sa at det er svært uheldig om lånet ikkje kjem no, og at mange tilsette er uroa over ei eventuell utsetjing av utbyggingsplanane ved sjukehuset.