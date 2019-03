– Uheldig lønnsutvikling

FrPs nestleder Sylvi Listhaug har sendt et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie om toppledere og lønn. Listhaug lurer på hvor mange ledere og administrativt ansatte i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge som i dag har en lønn på mer enn henholdsvis 1 og 1,5 millioner kroner årlig? Listhaug viser til saka om at de fleste i ledergruppene ved sykehusene i Helse Sør-Øst har millionlønn og hun mener lønnsutviklingen for ledere og administrativt ansatte i helseforetakene har vært uheldig. Bent Høie har foreløpig ikke svart på spørsmålet.