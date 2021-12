– Tungt å måtte permittere no

Hotelleigar Erik Berg i Classic Norway håpar ei lønnstøtteordning kjem på plass så fort som mogleg. Fleire politiske parti og næringslivsorganisasjonar har tatt til orde for ei slik ordning, no når koronatiltaka blir trappa opp igjen. Berg seier det er tung å måtte premittere folk no