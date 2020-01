– Truslane er for å skape frykt

Politiet melder at det i går kveld kom inn ein trussel mot Spjelkavik vidaregåande skole i Ålesund via ein nettstad. Sidan 14. januar har det kome i overkant av 190 truslar mot skular over heile landet. Operasjonsleiar i politiet Arild Reite seier at det ikkje er noko som tilseier at truslane skal vere reelle, men at det blir gjort for å skape frykt. Politiet oppfordrar skulen og elevane til å halde fram som normalt. Det går føre seg ei etterforsking, både lokalt og nasjonalt, for å finne ut kven som står bak.