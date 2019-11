– Trur ikkje pengane kjem så raskt

Høgre-politikar Anders Riise er kritisk til vedtaket i fylkesutvalet om å avvente ein prisauke på ferjene i påvente om meir pengar i statsbudsjettet. Dette må skje innan 14 dagar dersom ein skal unngå ein auke på èin takstsone som fylkesrådmannen har foreslått for å spare pengar. Riise meiner det er ei auka forståing i – Stortinget for behovet for meir pengar til ferje, men trur ikkje dette kjem på plass før fylkestinget om 14 dager, trur Riise. Han meiner det er eit vedtak med uklåre føresetnadar. Høgre vil i staden gjere endringar i skulestrukturen i Møre og Romsdal ved å leggje ned Tingvoll vidaregåande skule, men dette blei nedstemt.