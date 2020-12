– Truleg ikkje ei valdssak

Politiadvokat Mathias Häber seier det truleg ikkje er snakk om ei valdssak etter at to personar blei funnen med skader i Ålesund sentrum søndag. Saka har blitt etterforska av politiet, men så langt er det ingenting som tyder på at skadane skuldast vald. – Den eine har truleg falt og så har den andre fått panikk og pådratt seg skader i samband med dette. Det bildet vi har danna oss no tyder på at det ikkje har vore vald mellom dei to involverte, seier Häber.