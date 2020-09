– Trudde eg skulle døy

Onsdag starta rettssaka mot mannen som er tiltalt for å ha overfalle ei kvinne i Ålesund i sommar. Sunnmørsposten skriv at kvinna som vart overfallen trudde ho skulle døy når manne slo og sparka henne utanfor biblioteket i Ålesund sentrum. Mannen sjølv seier at det er mogleg han har gjort det, men at han ikkje hugsar sjølve hendinga. Saka blir avslutta fredag.