– Tror pakken vil ha god effekt

– Vetle Wang Soleim som representerer Høyre i Stortingets finanskomite, er svært godt fornøyd med krisepakken som ble fremforhandlet i Stortinget i natt. - Vi har kommet frem til en god og bred enighet om tiltak som er viktig for bedriftene som sliter med å komme seg gjennom de neste ukene, sier Soleim. Han tror at kontantstøtten på 50 milliarder kroner til bedriften vil ha god effekt, og håper at de første utbetalingene kan skje rett over påske.