– Tror Farstad fortsetter alene

Torsdag morgen kom nyheten om at Farstad ikke hadde kommet til enighet med Kristian Siem sitt selskap Siem Oil Service Invest om en fusjon. Molnes tror tiden har arbeidet for Farstad

Tiden har arbeidet for Farstad

– Nå i ettertid når det har gått så lang tid og man har ikke nådd en enighet med obligasjonseierne, så er det ingen overraskelse at det ikke har blitt noen avtale, sier Molnes.

Analytiker Karl Johan Molnes ser ikke bort fra at Farstad kan komme til å fortsette som eget rederi Foto: Privat

Det er mye større sannsynlighet for at Farstad nå finner en løsning på egen hånd, tror han. Det kan også være en grunn til at Farstad og Siem ser på avtalen de hadde med nye øyne, tror analytikeren.

Molnes sier verden har endret seg de siste ukene. For hele næringa ser det vesentlig bedre ut enn for to måneder siden. OPEC har vedtatt et produksjonskutt, oljeprisen har gått opp og vil kanskje fortsette å stige.

Må bare vente og se

Det som har skjedd med oljesektoren de to siste prene, var umulig å forutse, mener Molnes. Han sier at selv ikke folk i selskapenes styrer kunne se det som kom fordi det skjedde som følge av storpolitiske avgjørelser. Reaksjonene kom raskere og hardere enn noen ventet, sier Norne-analytikeren. Nå må vi bare vente på offentlig informasjon fra Farstad, men det kan virke som de når har større valgfrihet enn for bare noen uker siden, sier Karl Johan Molnes

​Aker vil snakke

Skulle Farstad ønske å gjenoppta dialogen med Solstad Offshore har det full støtte fra vår side, sier konserndirektør Øystein Eriksen i Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker til smp.no ( krever innlogging )

Han bekrefter at det var kontakt mellom Aker og Farstad i fjor vår. Han vil ikke kommentere noen sider av bruddet mellom Farstad og Siem.