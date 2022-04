– Trolig flertall for skilsmisse i to omstridte kretser

Trolig er det et knapt flertall i de to kretsene Tennfjord/Vatne og Søvika/Grytestranda for å gå ut av Ålesund når en legger til grunn en beregning av forhåndsstemmene.

Det er konklusjonen i et notat som valgforsker Bjarte Folkestad ved Høgskulen i Volda har laget.

Folkestad har gjort dette etter en henvendelse fra politiker Siv Kathrin Ulla (Ap), men understreker at han ikke tar stilling til saken.

Kommunestyret i Ålesund har sagt ja til at Haram får bli egen kommune igjen, men vil at de to kretsene blir igjen i Ålesund.

Stemmetallene på selve valgdagen viste et flertall i de to kretsene for å bli i Ålesund.

– Den faktiske fordelingen av forhåndsstemmene er ikke kjent, og det vil alltid være usikkerhet, men en beregning av de tallene som er kjent gjør at det mest sannsynlig er et knapt flertall for en skilsmisse i de to kretsene, sier Folkestad.