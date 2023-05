– Trist for ein industrikommune

Ørstaordførar Stein Aam synest det er trist for industrikommunen å miste PE Bjørdal som i går gjekk konkurs. Hovudårsaka til konkursen er bortfall av russiske kundar som følge av Ukraina-krigen. Bedrifta har dei siste åra spesialisert seg på å lage fabrikkløysingar for fiskeindustrien. 75 personar står no utan arbeid