– Trist at vi vender Hareide ryggen

Tidlegare stortingsrepresentant for KrF, Rigmor Andersen Eide, opplever det som trist og dramatisk at Knut Arild Hareide går av som leiaqr for partiet. – Vi som har kanskje den modigaste og tydelegaste partileiaren i norsk politikk vender han ryggen, seier Eide. Ho føler likevel at prosessen har vore respektfull og trur det går an å samle troppane til eit lag.