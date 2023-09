– Trist at nynorskkommunen blir skrotet

Det er trist at det nyvalgte flertallet i kommunestyret i Ålesund vil skrote nynorskkommunen. Det sier leder i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge.

Ålesund har vært den største nynorskkommunen i landet siden 2019. Men valgvinnerne Frp, Høyre og Ålesundlista vil nå at storkommunen skal bli språknøytral.

– Jeg syns det er fryktelig trist at valgvinnerne setter strek over Norges største nynorskkommune. Det er ikke uventet, siden det var dette de gikk til valg på. Men det som blir avgjørende nå er at den gode språkbruksplanen som bystyret har vedtatt blir videreført, selv om kommunen ikke lenger har status som nynorskkommune, sier Hauge.