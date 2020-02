– Trist

Styreleder for Mølla Pub har natt til tirsdag og tirsdag formiddag igjen kjempet mot vann som har kommet inn i lokalene i Ålesund sentrum på grunn av den høye vannstanden. – Det er trist. Mange syns det er morsomt, men det er ikke morsomt i det hele tatt. Men en kan ikke kjempe mot naturen, det kommer vann overalt. Det er umulig å stoppe, sier Imer Morina. Han sier at nå når vannstanden går ned må de bare arbeide og gjøre klart for neste gang. – Håper dette var siste gang for i år, sier Morina.