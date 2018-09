– Trist

Kristiansundspolitikaren Geir Nordli seier at vedtaket i fylkesstyret i Senterpartiet om å ekskludere han frå partiet er trist, men at han tek det til etterretning. Han varslar søndag kveld at han kjem til å anke vedtaket. Ut over dette ønskjer ikkje Nordli å kommentere vedtaket.