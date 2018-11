– Trenger jenter i ingeniørbransjen

I dag skal NHO og NITO prøve å inspirere flere hundre jenter fra niende og tiende klasse i Ålesund til å velge teknologiutdanning. Dette er en del av en turne, som er finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet. Her får jentene møte kvinnelige rollemodeller fra hele landet. – Vi trenger flere jenter i ingeniørbransjen. Grunnen til at det ikke er flere jenter i dette faget tror vi skyldes at de ikke får nok informasjon, sier rådgiver i NHO Elin Ous.