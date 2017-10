– Tøffere krav til norske kommuner

Fremtiden vil stille tøffere krav til norske kommuner, tror rådmann i Volda og nestleder i det nasjonale rådmannskollegiet Rune Sjurgard etter at regjeringa la frem sitt forslag til statsbudsjett i går. Han mener budsjettet ikke etterlater noen tvil om at det blir trangere tider og mindre bruk av oljepenger gjør at kommunene blir nødt til å finne måter å effektivisere på.