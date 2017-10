– Todelt for dei som bur der

Ordførar Lars Olav Hustad i Rauma forstår avgjerda til NVE om å avslutte vasstilførselen til det skredutsette fjellpartiet ved Mannen. – Men for dei evakuerte er situasjonen todelt, seier Hustad. Dels er dei glade for å kunne flytte heim når farenivået blir senka, og dels er dei skuffa over at det heller ikkje denne gongen blei noko skred.