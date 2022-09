– Tilnærma umogleg

Fagdirektør i Helste Midt-Noreg Björn Gustafsson seier Norgestaxi Vest ikkje innfridde vilkåra i avtalen og at dei ikkje har henta pasientane i tide. Han vektlegg dette som noko av grunne til at dei har bestemt seg for å oppheve gjeldande avtale med selskapet om pasienttransporten på nordre Sunnmøre. Dei har inngått ein førebels avtale med Nordvest taxi.

Regionsjef i Noregstaxi Vest, Hans Øksenvåg, seier at dei har jobba med å rekruttere lokale drosjeeigarar sidan dei fekk kontrakten i februar. Han seier at det har vist seg å vere tilnærma umogleg, då dei meiner det er ein sterk indre justis innan næringa om å ikkje samarbeide med andre enn Nordvest Taxi AS. I tillegg skal det vere lite tilgang på ledige sjåførar og det tek tid å rekruttere nye til yrket, vektlegg Øksenvåg.



– Vi har brukt store ressursar på å levere i samsvar med krava og sett ei betydeleg forbetring den siste tida. Vi er lei oss for at helseføretaket likevel vel å avslutte avtalen, seier han.