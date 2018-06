– Tilbakemeldingane er gull verdt

Helse Møre og Romsdal har no fått hundrevis av svar frå pasientar og pårørande i høve markeringa av «Kva er viktig for deg»-dagen som blei arrangert 6. juni. – Tilbakemeldingane vi har fått er gull verdt. Det gir oss rom til å reflektere og tenke over korleis vi møter pasientar og pårørande, seier spesialrådgivar Britt Valderhaug Tyrholm.