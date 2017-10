– Tidkrevende å finne løsning

Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal fra Arbeiderpartiet avviser at spørsmålet om eiendomsskatt i den nye storkommunen blir en hard nøtt. Men fellesnemnda vil søke om en utsettelse på to år. De kommunene som er blitt enige om å slå seg sammen, har ulike ordninger. Noen har eiendomsskatt, andre ikke. Aurdal sier det er tidkrevende å finne en felles løsning. – Vi trenger å komme i gang med den nye kommunen. Det vil bli et nytt kommunestyre der som vil ta grep. Vi må ta den tiden vi trenger å finne ut hva vi vil med tanke på eiendomsskatt.