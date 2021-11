– Testlandinga var suksess

I dag var det testlanding av det nye redningshelikopteret ved sjukehuset i Ålesund. Dei nye redningshelikoptera har skapt trøbbel for sjukehus rundt om i landet. Lufttrykket er så høgt når dei landar, at det kan vere farleg å vere i nærleiken. Basesjef Harald Jøsendal seier at landinga var ein suksess og det var ingen registrerte skader. Helseføretaket hadde 20 vakter til stades. Dei nye redningshelikoptera skal erstatte Sea King-helikoptera.