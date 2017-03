– Tenk pensjon allerede nå

Bente Bruun er overrasket over hvor lite folk vet om pensjon.

– Spesielt de som velger å være hjemme når barna er små kan få seg en overraskelse hvis de ikke vet nok, sier Bente Bruun, som er leder for sparing og investering i Nordea Nordvest,

Få som vet

Bente Bruun har som jobb å informere om sparing og pensjon og hun er overrasket over hvor lite mange vet om pensjonen sin.

– Det er tross alt de pengene du skal leve av når du er ferdig i arbeidslivet og det er ofte folk blir overrasket når de får vite hva de får, sier Bruun.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at menn i snitt får utbetalt 338.000 kroner i året som pensjonist. Kvinner på samme alder får 249.000 kroner, nær 90.000 kroner mindre.



Det er pensjonen du skal leve av som eldre,og mange vet ikke hva de får,sier Bente Bruun Foto: Tor Richardsen / NTB scanpix

Spesielt viktig at unge undersøker

Bente Bruun understreker at det er spesielt viktig at unge undersøker hva de vil få i pensjon.

– Hvis et par i etableringsfasen får barn og den ene velger å være hjemmearbeidende, bør de tenke over følgene det får for pensjonsutbetalingene senere i livet. Kanskje det er lurt å bli enig med den andre parten om at det skal spares ekstra på pensjonskontoen til det som velger å være hjemme, sier rådgiveren.

Det får følger

Bente Bruun anbefaler alle, og spesielt de unge om å sette seg inn i hva de får i pensjon Foto: Øyvind Sandnes / NRK

– Etter den nye pensjonsreformen tjener du nå opp pensjon alle år i yrkeslivet. Det er derfor viktig å huske at det får følger hvis en velger å være hjemmeværende. Det er også virkig å være klar over når en ønsker å starte pensjonsutbetalingen, sier Bente Bruun.

Hun sier det gjør ganske mye med pensjonen ettersom mange i dag ikke starter i fast jobb før de er nærmere 30 år og hvis de da tenker å bli tidligpensjonister, får de ikke full opptjening.

– Husk på at det både er folketrygden og arbeidsgiver som setter av penger til din framtidige pensjon og når du har lavere inntekt en periode, blir det mindre i pensjon også.

– Derfor kan jeg ikke få sagt ofte nok at det er viktig å tenke gjennom dette, sier Bruun.