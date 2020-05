– Ta ikkje unødige sjansar

– Folk må gjere nøye vurderingar når dei skal ut på toppturar no, seier operasjonsleiar Borge Amdam i Møre og Romsdal politidistrikt. Då Rauma lensmannskontor rykte ut til skredet ved Blånebba torsdag såg patruljen mange skred i fjellet og mange bilar på parkeringsplassen. Mannen som vart tatt av skred vedgjekk at han hadde vurdert feil, og sa at han hadde køyrt i terreng som var langt brattare enn tretti grader.