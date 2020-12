– Sykehuset kan ikke krympe mer

– Stortingsrepresentant Else May Norderhus fra Arbeiderpartiet mener helseministeren må komme på banen for å finne en løsning på sykehussaken. I går ble det kjent at det planlagte sykehuset på Hjelset sprekker med flere hundre millioner kroner og Skanska har fått beskjed om å kutte i prisen. Hvis ikke blir Skanska droppet og prosessen må begynne på nytt. Norderhus sier det er helt uaktuelt å krympe sykehuset ytterligere. Hun ber Bent Høie om å gå i dialog med helseforetaket.