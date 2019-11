– Svaret fra Mæland blir avgjørende

Hva slags signaler kommunalministeren gir om arbeidsgiveravgiften blir avgjørende for om Stranda og Sykkylven går videre med forhandlingene om sammenslåing, sier ordfører i Stranda, Jan Ove Tryggestad (Sp). De to kommunene har ulikt avgiftsnivå, og det vil møte motstand i Stranda dersom arbeidsgiveravgifta skal opp på Sykkylvens nivå. I to dager har politikerne hatt felles kommunestyremøte - nå venter de spent på svaret fra kommunalministeren. Er svaret helt avvisende kan det sette en stopper for prosessen, men er kommunalministeren villig til å se nærmere på saken, vil det virke positivt, tror Tryggestad.