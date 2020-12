– Suksess med digital lefsebaking

Sunnmøre Museum melder at heile 2137 følgde med på sendinga deira der dei baka lefser. – Dette er berre heilt utruleg bra, vi er heilt overvelda over både responsen og interessa» seier marknadssjef Siw Solvang i Musea på Sunnmøre. Sidan 2009 har Sunnmøre Museum haldt lefsekurs på museet. I år vart det litt annleis. – At ein ikkje kunne samle så mange deltakarar fysisk gjorde at vi måtte tenkje nytt. Då vart den digitale versjonen ei god erstatning, seier Solvang i ei pressemelding.