– Suksess for «Bli med hjem»

Britt Flo, leder i Molde Næringsforum, sier at «Bli med hjem»-stuntet i Oslo onsdag gikk over all forventning. 80 bedrifter og kommuner fra Nordmøre og Romsdal reiste til Oslo med håp om å få med seg arbeidskraft hjem. De hadde 300 stillinger å lokke med. 600 besøkende vitner det om at det var mange som var interessert i å få vite mer om disse, forteller Flo. – Bedriftene er så fornøyd med besøket. Vi får ikke tak i 300 personer nå, men dette er et langsiktig arbeid. Det er både studenter og andre som kanskje kan tenke seg å flytte hjem om noen år. Samtidig vet vi at det vil være aktuelt for noen nå, sier Flo.