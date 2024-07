– Studieplassane ved alle institutta er fylt opp

No har Samordna opptak publisert tala for hovudopptaket til universitet og høgskular.

– Studieplassane ved alle institutta på NTNU Ålesund er fylt opp, seier viserektor Anne-Lise Sagen Major. Søknadane til ingeniørstudiane og dei maritime utdanningane held seg populære, og ved det nye studieprogrammet i Medisin i Ålesund er det også flest - 660 søkarar - på venteliste etter ordinært opptak. 20 medisinstudentar har her fått plass og har takka ja til å starte sine to fyrste år i Trondheim før dei fullfører dei fire siste åra av utdanninga si her i Ålesund.

Det vart lagt ut restplassar innan sjukepleie i Ålesund og desse er også fylt opp.

– 12. august brakar det laus og fadarane og frivillige i Ålesund står på for å gi ein god studiestart til dei nesten 1400 nye studentane. Vi gler oss, seier Major.