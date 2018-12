– Stort behov for flere fosterhjem

– Det er fremdeles et stort behov for flere fosterhjem i Møre og Romsdal, sier Tove Nygård, rekrutteringsansvarlig i fosterhjemstjenesten i Bufetat region Midt. Hun sier at det særlig er behov for fosterhjem til barn over sju år. – Mange tenker at hvis de får et barn som er svært lite så er det mindre utfordringer enn å ta imot et større barn, men det trenger ikke nødvendigvis å være slik.