– Stor kjærleik til eldre

Det var stor kjærleik til eldre menneske som var den viktigaste grunnen til at Sylvi Listhaug engasjerte seg i politikken. Det seier ho under pressekonferansen der ho presenterer si ny bok «Der andre tier» onsdag føremiddag. – Farmora mi (Signe) var den aller viktigaste personen for meg då eg vaks opp. Det var eldreomsorg som gjorde at engasjerte meg politisk. Eg har ein stor kjærleik til eldre, fortel Frp-nestleiaren frå Sunnmøre.