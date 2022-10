– Stolt av å være her igjen

Ada Stolsmo Hegerberg var i kveld tilbake på Gullballen-utdeling etter skademarerittet som kostet henne nesten to hele sesonger på fotballbanen.

Hegerberg er blant de nominerte til Gullballen. Hun leverte en svært solid sesong for klubblaget Lyon etter skadecomebacket i fjor høst.

I kveld ankom hun på den røde løperen i Paris sammen med de øvrige stjernene.

– Dette er en spesiell følelse. 2018 er lenge siden, men samtidig føles det som om det var i går. Jeg er bare beæret over å være her igjen etter en lang skadeperiode, sa den norske landslagsprofilen.

– Det har vært en fantastisk sesong. Jeg er stolt over å være her sammen med noen av de beste for å feire fotballen igjen, fortsatte hun (NTB).