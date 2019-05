– Sterkere tilsyn av oljeselskapene

– Det trengs et sterkere tilsyn av oljeselskapene, mener Bellona-leder Frederic Hauge. Stortingets kontrollkomité ville i mandagens høring ha forsikringer om at Riksrevisjonens harde kritikk av arbeidet med sikkerhet i oljesektoren blir fulgt opp. Petroleumstilsynet har fått skarp kritikk for å ikke ha avdekka alvorlige sikkerhetsutfordringer. Arbeidskonflikten og hendelser på Shell sitt anlegg på Nyhamna på Aukra, er en av fire saker som er blitt gjennomgått. – Jeg skal være varsom med å garantere, men jeg føler meg ganske trygg på at selskapene tar dette på alvor etter den prosessen vi har hatt bak oss med partssammensatte utvalg, stortingsmeldingen om HMS og Riksrevisjonens rapport, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).