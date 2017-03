– Sterke byregioner er vårt svar på sentraliseringen

37 byregioner med til sammen 213 kommuner deltar i et nasjonalt program for å øke kunnskapen om hvordan samspillet mellom by og land kan skape en regional vekstkraft.

– Enten vi liker det eller ikke så pågår det en sterk sentralisering. Dette er vårt svar og vårt motstykke til denne utviklingen som vi bør frykte i hele Møre og Romsdal, sier ordføreren i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap).

Dele erfaringer

I Møre og Romsdal er Ålesund -, Molde – og Kristiansundregionen med i byregionprogrammet som Kommunal- og moderniseringsdepartementet står bak, og der Distriktssenteret med hovedkontor i Steinkjer spiller en sentral rolle.

Byregionprogrammet involverer i alt 22 av de 36 kommunene i Møre og Romsdal.

To ganger i året samles byregionene for å dele erfaringene der noen av stikkordene er regional mobilisering, samspill med næringslivet, inkludering av innbyggerne og merkevarebygging.

Godt samarbeid

– Vi er i den samme situasjonen, og her har vi muligheten til å få høre hvordan andre gjør det og lære av hverandre, sier Eva Vinje Aurdal som understreker at dette ikke har noe med kommunereformen å gjøre.

– Ålesund er i støtet. Jeg mener at vi har kommet langt. Vi har etablert en egen prosjektorganisasjon, og vi har et veldig godt samarbeid mellom de sju kommunene som til sammen utgjør Ålesundregionen. Vi har tatt et initiativ overfor næringslivet, og vi jobber bredt, sier ordføreren i Ålesund.