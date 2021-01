– Stenging kan bli utfordrande

Regiondirektør Espen Remme i NHO trur det kan bli utfordrande for enkelte bedrifter om stenginga av landegrensene blir langvarig. I går kveld kom det nye reglar for å hindre spreiinga av nye variantar av koronaviruset. I praksis er grensene stengt for alle som ikkje bur i Noreg. Det betyr også at mange arbeidsinnvandrarar ikkje kjem inn i landet dei neste vekene. – Mange bedrifter her i fylket er avhengig av utanlandsk arbeidskraft, og det kan bli utfordrande om grensene blir stengt i mange veker, seier Remme.