– Statsministeren tek feil

Ordførar i Kristiansund, Kjell Neergaard, meiner det blir for enkelt når statsminister Erna Solberg avviser at fleire statlege arbeidsplassar er løysinga for kommunen.

Statsministeren sa i går at ho ikkje ønsker å flytte fleire statlege stillingar til byen, men heller hjelpe det private næringslivet. Neergaard meiner det er feil. – Statlege arbeidsplassar bidreg også til vekst i privat sektor og vi er underernært på slike stillingar. Det er viktig å få dei statlege stillingane ut i distrikta, seier han.