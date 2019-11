– Staten bør ikke regulere

Staten bør ikke regulere hvor det skal etableres et nytt avfallsdeponi, mener et ekspertutvalg ifølge NTB. Utvalget har vurdert flere steder for etableringen av et avfallsdeponi, i tillegg til Brevik. Raudsand i Nesset i Møre og Romsdal ses på som et av flere alternativ. Utvalget peker på fjellmassivet Mulen i Odda i Hordaland og Jordalsnuten i Gudvangen i Sogn og Fjordane. Regjeringen nedsatte et ekspertutvalg om farlig avfall i april i år. Dagens deponi på Langøya er fullt i 2022.