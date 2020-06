– Startar når det er trygt

Utbyggingsselskapet Zephyr seier til NRK at dei kjem til å starte arbeidet med vindkraftanlegget på Haramsøya når alt er klart og tryggleiken for tilsette og andre er ivaretatt. Administrerande direktør Olav Rommetveit seier at han har full tillit til politiet sine vurderingar. Den siste veka har Arnfinn Flem (bilete) og andre markert seg mot utbygginga. Gravemaskinar står klare på Haramsøya. Ein privatperson har sett opp ein bil som sperrar vegen.