– Spent på det politiske landskapet

Fylkesordførar Tove Lise Torve frå Arbeidarpartiet er spent på korleis den nye høgre/sentrum regjeringa vil endre det politiske landskapet. Førre måndag gjekk Frp ut av regjeringa, som no består av Høgre, Venstre og KrF. Spenningsmomentet no er korleis dette vil slå inn mot stortingsvalet i 2021, seier Torve. – Vi ser på meiningsmålingane at Frp får eit lite løft. Kanskje vil også KrF og Venstre bli styrka fordi dei blir meir synlege og kan få større gjennomslag i regjeringa. Så dette blir veldig spennande, seier Torve.