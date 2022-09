– Spent på åra som kjem

Denne veka vedtok fylkestinget tilsette Toril Hovdenak frå Molde som ny fylkeskommunedirektør. I dag er ho kommunedirektør i Rauma, og Hovdenak trur ho kjem til å starte den nye jobben frå årsskiftet. Ho seier ho er spent på korleis ein skal utvikle fylket i åra som kjem.

– Vi har nokre utfordringar framfor oss. Dette er eit fylke der det blir ganske mange fleire eldre samtidig som det blir færre unge. Vi veit også at vi treng mykje arbeidskraft framover fordi næringslivet og helsetenestene treng fleire folk. Det betyr at vi må løyse oppgåvene våre med færre hender samtidig som vi må gjere oss så attraktive at flest mogleg vil bu her i fylket, seier Hovdenak.