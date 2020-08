– Spennande leiarkamp

Valkomiteen i Venstre møtest i dag for å forsøke å bli samde om ei innstilling til ny partileiing. Den endelege innstillinga til landsmøtet i september, skal vere klar seinast 28. august. Gunn Berit Gjerde frå Hareid sit i valkomiteen, og ho meiner det er eit luksusproblem at dei har fleire kandidatar å velje mellom til leiarvervet. – Vi har ei spennande oppgåve framfor oss. Vi har mange dyktige kandidatar og eg er spent på om vi greier å finne ein felles plan for korleis vi bør løyse denne kabalen, seier Gjerde.