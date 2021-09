– Sørgedag

– I dag er det litt sørgedag for min del, sier Harry Valderhaug, listetopp for Kristelig Folkeparti i Møre og Romsdal. KrF havnet under sperregrensa, og er uten representant til Stortinget fra Møre og Romsdal for første gang siden 1945. Valderhaug sier at partiet har hatt en tøff historikk etter retningsvalget i 2018 der partiet var uenig om de skulle gå mot venstre eller høyre. – Jeg var vel blant de som mente vi burtde stå der vi sto, i den opposisjonsstillinga vi hadde i 2018, men det er historie og nå må vi jobbe fremover med politikken og med å jobbe mot neste mål, og det er lokalvalget om to år, sier Valderhaug.