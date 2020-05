– Som å vinne i lotto

Flere ildsjeler langs kysten er glad for at norske fyr nå skal rustes opp. Stortinget har vedtatt å gi 100 millioner kroner til Kystverket for opprusting av fyr og kaianlegg. Det er flere prosjekt som får penger i Møre og Romsdal. Ulla fyr i Haram i Ålesund kommune får 3,5 millioner. Karl Severin Olsen som er leder i Ulla fyrets venner sier de har venta lenge på støtte. – Det er omtrent som å vinne i lotto. Dette har vi ventet på veldig lenge. Det er rundt 18 år siden sist det ble gjort noe med fyrtårnet, sier Olsen. Han legger til at pengene skal brukes til arbeid med fyrtårnet, fyrbygningene, rekkverk og å bytte vinduer.