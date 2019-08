– Solskjær har endret United

Brede Hangeland mener Ole Gunnar Solskjær har gjennomført noe som ligner en snuoperasjon i Manchester United i sommer. Etter en fryktelig avslutning på forrige sesong mener tidligere Premier League-profil Hangeland å merke at optimismen langt på vei er tilbake på Old Trafford. Gode resultater i sommerens treningskamper har bidratt til det. Det gir manager Solskjær en viss grad av arbeidsro inn mot serieåpningen mot Chelsea om drøye to uker.